На Западе признали, что недооценили Путина

Президент России Владимир Путин может уничтожить единство стран Запада в 2024 году. Об этом пишет Bloomberg.

Западные страны рассчитывали, что после года конфликта с Украиной Россия превратится в «ослабленную и униженную нацию», пишет автор статьи, однако скоро пойдет третий год боевой активности, и у Путина снова есть шансы сломить единство Запада.

В статье также указано, что происходящее на Украине демонстрировало силы и единство свободного западного мира и «немощь его врагов», но в дальнейшем политики допустили ошибку, которая превратится в «мрачное наследие» в результате российско-украинского конфликта.

На этой неделе министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что президент Путин никогда не угрожал западным странам применением ядерного оружия, Запад же подобных высказываний не гнушался.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.