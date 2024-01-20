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Бывший соперник Трампа поддержал его на выборах президента США

РИА Новости: сенатор Тим Скотт поддержал Трампа на выборах

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Scott Morgan/Reuters

Сенатор Тим Скотт, ранее планировавший выдвигать свою кандидатуру на выборах президента США, поддержал своего конкурента Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА Новости.

«Нам нужен президент, который объединит нашу страну. Нам нужен президент Дональд Трамп», — сказал Скотт во время выступления перед сторонниками Трампа в штате Нью-Гэмпшир.

Тим Скотт — восходящая звезда Республиканской партии и единственный чернокожий республиканец в сенате. Он начал свою президентскую кампанию в мае, но в ноябре 2023 года неожиданно вышел из предвыборной гонки.

Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. От Республиканской партии на выдвижение претендуют бывший президент США Дональд Трамп, губернатор Флориды Рон Десантис и другие. Действующий президент США Джо Байден заявил, что планирует переизбираться от Демократической партии.

Ранее британский экс-премьер восхитился Трампом.

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Выборы в США — 2024
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