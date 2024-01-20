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В США назвали украинский конфликт «войной Америки»

Конгрессмен США Грин назвала украинский конфликт «войной Америки»

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Global Look Press

Конгрессмен США Марджори Грин назвала украинский конфликт «войной Америки». Соответствующую публикацию она разместила на своей странице в социальной сети X.

«На переговорах в Швейцарии [президент Украины Владимир] Зеленский просил о мире, пока ястребы в Вашингтоне отчаянно пытаются набрать $60 млн на продолжение войны на Украине. Они больные. Это война Америки, а они это доказывают. Больше никаких денег Украине!», — подчеркнула она.

Публикация Грин стала комментарием к статье The New York Times об участии Зеленского в Давосском форуме, в заголовке которой подчеркивается, что в своем выступлении украинский лидер просил Запад о мире и санкциях против России, но не о новых поставках вооружений.

До этого президент США Джо Байден анонсировал скорую сделку с республиканцами по Украине в сенате. Суть сделки сводится к разблокировке нового транша Киеву в размере $60 млрд в обмен на ужесточение Вашингтоном правил предоставления убежища и установление квот на число переходящих через южную границу мигрантов.

Ранее Грин подвергла жесткой критике политику Байдена по Украине.

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