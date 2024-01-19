Европейская делегация обратилась к США с призывом помочь Украине

Делегация законодателей из стран Европейского союза призвала США помогать Украине в вооруженном противостоянии с Россией, выделив Киеву $60 млрд. Об этом сообщает газета The Hill.

Делегация депутатов парламентов Британии, Франции, Литвы, Испании, Чехии и Канады обратили внимание американских конгрессменов на то, что если США не помогут Европе с Украиной, то ЕС вряд ли сможет помогать Соединенным Штатам при потенциальном конфликте с Китаем вокруг Тайваня.

«Если Тайвань будет захвачен, США должны будут возглавить [борьбу с Китаем] вместе с Японией, Кореей и Австралией, а нам в Европе придется сосредоточиться на Украине; мы вынуждены будем развернуться и сказать США: мы не можем дать вам того, что вам нужно для поддержки Тайваня», — заявила глава комитета по иностранным делам палаты общин британского парламента Алиша Кернс.

Ее коллега, председатель комитета по иностранным делам в парламенте Литвы Жигимантас Павильонис утверждает, что Вашингтону надо проснуться.

До этого еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка и оборонной промышленности Тьерри Бретон анонсировал поставку 1 млн снарядов на Украину к весне 2024 года.

Ранее Евросоюз на треть увеличил производство боеприпасов.