В Словакии оценили последствия передачи истребителей Украине

Руководитель министерства обороны Словакии Роберт Калинник заявил, что Братислава не получила компенсацию за переданные Украине истребители МиГ-29. Об этом сообщает издание Standard.

По его словам, предыдущее правительство Словакии поспособствовало тому, что страна осталась без собственной ракетной защиты и боевой авиации. Калинник добавил, что Братиславе не вернули обещанные €700 млн за МиГи, которые были переданы украинской стороне.

Министр добавил, что в ЕС подтвердили, что в 2024 году Словакия ничего не получит за переданные истребители.

Он также выразил сомнения, что Братислава получит эти деньги в будущем.

До этого стало известно, что депутаты словацкого парламента поддержали поправку в законодательство, разрешающую минобороны страны утверждать экспорт и поставки оружия. По данным газеты Politico, это откроет частным и государственным оборонным предприятиям возможность поставлять вооружение Киеву.

Как пишет издание, за ныне правящей в Словакии партией «Смер» и ее лидером Робертом Фицо якобы стоят олигархи, которые выигрывают от экспорта на Украину своего оружия.

Ранее в НАТО назвали условие передачи Украине F-16.