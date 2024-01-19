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Британский аналитик усомнился в плане Зеленского по изоляции

Аналитик Меркурис назвал провальным план Зеленского по изоляции Крыма

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Ints Kalnins/Reuters

План президента Украины Владимира Зеленского по блокаде Крыма обречен на провал. Такое мнение выразил британский аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.

«Зеленский <...> продолжает цепляться за иллюзию, что поход на Крым все еще возможен», — сказал он.

По мнению Меркуриса, задумка украинского лидера потерпит крах из-за собственной иллюзорности, так как Крымский полуостров надежно защищен системами противовоздушной обороны (ПВО), а у западных партнеров Киева нет достаточного количества дальнобойных ракет для его осады. Как уточнил аналитик, Вооруженные силы России в любом случае смогут перехватить и сбить все ракеты.

До этого Меркурис заявлял, что украинские средства ПВО не смогли сбить ни одну из запущенных Россией гиперзвуковых ракет «Кинжал». Он также сообщал, что три крупных российских ракетных удара привели к колоссальным последствиям для ПВО Украины.

Ранее британский аналитик спрогнозировал подавление украинских FPV-дронов на поле боя.

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