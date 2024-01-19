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США в шестой раз за неделю нанесли удары по йеменским хуситам

США и Великобритания ударили по объектам йеменских хуситов в Ходейде

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FAWAZ SALMAN/REUTERS

Соединенные Штаты в кооперации с Великобританией в шестой раз за неделю нанесли удары по объектам мятежного движения хуситов «Ансар Аллах» в Йемене. Об этом сообщает йеменский телеканал Al-Masirah.

В материале уточняется, что на сей раз атака пришлась на крупный портовый город Ходейда с населением порядка 500 тыс. человек, расположенный на побережье Красного моря.

Согласно данным телеканала, под ударами оказался район Аль-Джабана.

Дополнительной информации о пострадавших и разрушениях пока не приводится, официальных комментариев не поступало.

Накануне Соединенные Штаты в пятый раз за неделю нанесли удары по объектам хуситов в Йемене. По словам источника, упреждающие удары были нанесены по ракетам и пусковым установкам хуситов

В свою очередь министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал беспределом удары США и Британии по Йемену.

Ранее в Британии рассказали, как можно было избежать обострения ситуации в Красном море.

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