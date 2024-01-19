Кабмин согласовал проект военного сотрудничества между Россией и Лаосом

Кабинет министров России согласовал проект соглашения по оборонному партнерству между РФ и Лаосом. Соответствующий документ размещен на интернет-портале официального опубликования правовых актов.

«Одобрить представленный Минобороны России <…> проект соглашения», — сказано в пояснительной записке.

Согласно распоряжению, стороны договорились обмениваться информацией по вопросам обороны, международной безопасности и противодействия терроризму развивать отношения в области военной медицины, истории и топографии, обмениваться опытом по подготовке военных кадров, миротворческой деятельности, эксплуатации и ремонта военной техники.

В сентябре российский президент Владимир Путин в рамках Восточного экономического форума встретился с вице-президентом Лаоса Пани Ятхоту и отметил, что два государства имеют хорошие перспективы развития отношений в оборонной и других сферах.

Ранее Путин рассказал о политических отношениях с Лаосом.