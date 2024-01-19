Украина договорилась с шестью странами Европы о газотранспортном коридоре

Руководство газотранспортных систем (ГТС) Украины и представители шести европейских стран подписали меморандум о создании газового коридора Юг — Север. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского правительства.

«Операторы газотранспортных систем Украины, Болгарии, Греции, Румынии, Венгрии, Словакии и Молдавии подписали меморандум о сотрудничестве в создании коридора Юг — Север («Вертикального коридора»), — пояснили в украинском кабмине.

Проект предусматривает создание синергии между газовыми терминалами Греции, Трансбалканским трубопроводом, украинскими подземными хранилищами и потребителями в Центральной Европе.

Как отметили в правительстве Украины, договор с европейскими странами позволит «Оператору ГТС Украины» ежегодно дополнительно поставлять более 7 млрд кубометров газа через Украину из Румынии в страны Центральной Европы.

В начале января в Британии заявили о влиянии украинских хранилищ на мировую цену газа.

Ранее в Молдавии заявили, что Украина не может запретить транзит газа из РФ.