В США оценили сроки окончания конфликта на Украине

Американская разведка и разведывательные ведомства других западных стран сошлись во мнении, что конфликт на Украине продлится еще как минимум два года. Как сообщает телеканал CNN, некоторые представители ведомств допускают продолжение боев и в течение ближайших пяти лет.

В публикации телеканала со ссылкой на источники утверждается, что продолжение конфликта не зависит от того, что произойдет в американской политике в 2024 году.

«Представители американских и западных разведок полагают, что конфликт на Украине, вероятно, продлится гораздо дольше», — говорится в сообщении.

При этом оценки специалистов разведывательных служб разнятся, но практически все они предполагают, что 2025 год — это минимум.

«Конфликт продлится достаточно долго, чтобы пережить первый срок [президента США Джо] Байдена. В частном порядке некоторые официальные лица США и Запада заявляют, что боевые действия могут продлиться еще до пяти лет», — уточнили в CNN.

Выборы президента в США запланированы на ноябрь 2024 года. В этом же материале CNN источники рассказали журналистам, что Вашингтон хочет направить Киеву как можно больше помощи до января 2025 года из-за высокой вероятности победы Дональда Трампа на выборах главы государства.

Бывший президент США от Республиканской партии неоднократно критиковал действия администрации Байдена по чрезмерному финансированию и военной помощи Киеву. Трамп предлагал урезать денежные транши Украине и провести ревизию уже выполненных военных поставок.

Ранее в США рассказали, как Украина может лишиться возможности наносить удары по России.