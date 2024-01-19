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На Украине будут заочно судить чеченского депутата

СБУ сообщила о передаче в суд дела против Магомеда Даудова

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Михаил Климентьев/РИА Новости

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о завершении следствия и передаче в суд дела против председателя парламента Чечни Магомеда Даудова. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«Служба безопасности завершила расследование в отношении председателя парламента Чеченской республики Магомеда Даудова. <...> Сейчас обвинительный акт направлен в суд», – отметили в ведомстве.

СБУ заочно обвинила Даудова в «посягательстве на территориальную целостность, планирование, подготовку, развязывание и ведение агрессивной войны, а также оправдание спецоперации РФ».

До этого Служба безопасности Украины (СБУ) ликвидировала коррупционную схему в Белгород-Днестровском городском суде Одесской области, где военнообязанным гражданам за деньги помогали получить разрешение на выезд за границу.

Ранее на Украине заблокировали канал, предупреждающий об облавах на военнообязанных.

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