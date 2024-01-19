Лукашенко назвал последствия появления ядерного оружия в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что как только на территории республики появилось российское тактическое ядерное оружие (ТЯО), «ошалевшие соседи опустили крылья». Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, «крылья опустили ошалевшие соседи и другие». Он подчеркнул, что ядерное оружие является страшным. Лукашенко добавил, что ни ему, ни следующему поколению политиков не стоит думать о применении ТЯО.

До этого заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков на полях регионального семинара «Укрепление режима ядерного нераспространения» заявил, что работы по размещению тактического ядерного оружия России в Белоруссии продолжаются.

Ранее заместитель секретаря Совета безопасности Российской Федерации Алексей Шевцов заявлял, что агрессивное поведение западных стран у рубежей Союзного государства стало причиной размещения в Белоруссии тактического ядерного оружия (ТЯО).

В июле 2023 года директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявлял, что гипотетический вывод российского тактического ядерного оружия с белорусской территории будет возможен только в случае отказа США и НАТО от деструктивного курса на целенаправленный подрыв безопасности РФ и Белоруссии.

Ранее Лукашенко напомнил о проблемах в отношениях с РФ.