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В МИД России прокомментировали вызов посла Франции в ведомство

МИД: послу Франции предъявили факты вовлеченности Парижа в конфликт вокруг Украины

В министерстве иностранных дел Российской Федерации заявили, что послу Франции Пьеру Леви в ходе вызова в пятницу, 19 января, в МИД были предъявлены факты все большей вовлеченности Парижа в конфликт вокруг Украины. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

В МИД отметили, что послу указали, что судьба его соотечественников лежит на совести официального Парижа, который «потворствует работе в стране рекрутингового механизма, с помощью которого набираются наемники» для участия в конфликте на украинской стороне.

До этого стало известно, что посол Франции в Москве Пьер Леви, вызванный в министерство иностранных дел Российской Федерации из-за уничтожения французских боевиков в Харькове, покинул здание дипведомства без комментариев.

18 января официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что в связи с уничтожением Вооруженными силами России пункта временной дислокации иностранных боевиков в Харькове, среди которых было несколько десятков французов, в МИД вызван посол Франции.

17 января сообщалось, что в Харькове Вооруженные силы России нанесли удар по зданию с французскими наемниками, в результате чего ликвидированы более 60 человек.

Ранее в Кремле прокомментировали уничтожение французских наемников в Харькове.

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