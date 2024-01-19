Путин назначил нового посла России в Японии

Президент Российской Федерации Владимир Путин назначил послом РФ в Японии Николая Ноздрева. Это следует из указа, который размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Николай Ноздрев ранее возглавлял третий департамент Азии МИД РФ.

В ноябре посол России в Японии Михаил Галузин был освобожден от своих обязанностей. Сейчас он работает в должности заместителя главы МИД РФ. С того времени обязанности посла в Японии исполнял Геннадий Овечко.

12 января глава японского правительства Ёсимаса Хаяси заявил, что Япония после заявления российского президента Владимира Путина о его намерении посетить Курильские острова будет следить за ситуацией и реагировать при необходимости.

До этого МИД Японии сообщил, что собирается добиваться консультаций с РФ для возобновления промысла у Курил. Там отметили, что японская сторона ведет координации на разных уровнях, но до сих пор не получила «никакого положительного ответа» от РФ по поводу осуществления промысла.

Ранее сообщалось, что Россия может обогнать Японию в рейтинге крупнейших экономик мира.