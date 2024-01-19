Москве и Парижу предсказали конфликт из-за французских наемников

Участие французских наемников в спецоперации в составе Вооруженных сил Украины может стать причиной конфликта Франции и России, предупредил политолог Арно Деволе. Если информация об этом подтвердится, то Париж больше не сможет отрицать свое участие в конфликте, пояснил он в беседе с RT.

«Французской общественности не представляют достоверной, если не сказать вообще хоть какой-нибудь, информации о происходящем на Украине», — подчеркнул эксперт.

Напомним, 17 января Минобороны сообщило об ударе по зданию с французскими наемниками в Харькове, жертвами которого стали более 60 человек. Французский МИД опроверг эту информацию, заявив, что их наемников нет «ни на Украине, ни где бы то ни было еще». Такую позицию объясняют тем, что во Франции запрещена наемническая деятельность.

Ранее информацию об ударе по французским наемникам прокомментировал Кремль.