Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Экс-министр обороны Украины Резников вернулся к работе адвокатом

Бывший министр обороны Украины Резников вернулся к работе адвокатом

close
100%
Gleb Garanich/Reuters

Экс-министр обороны Украины Алексей Резников, уволенный после коррупционного скандала, восстановил действие своей адвокатской лицензии. Об этом сообщило издание «Украинские новости».

«Бывший министр обороны Алексей Резников возвращается к адвокатской практике», — следует из текста сообщения.

Отмечается, что политик приостановил действие своей адвокатской лицензии в 2020 году, когда занял пост вице-премьера по вопросам реинтеграции Украины.

По данным издания, Резников получил лицензию адвоката в 1994 году. До работы в правительстве он работал в юридических фирмах и адвокатских объединениях.

В сентябре Алексей Резников подал в Верховную раду заявление о своей отставке. В Херсонской области его увольнение связали с провалом контрнаступления ВСУ.

До этого Резникова уличили в сотрудничестве с российскими актерами.

Ранее Резников назвал цену одного дня вооруженных действий.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами