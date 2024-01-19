Посол Франции прибыл в МИД России

Посол Франции Пьер Леви прибыл в пятницу в МИД России, куда был вызван после того, как российские войска уничтожили иностранных наемников в Харькове. Об этом сообщает РИА Новости.

18 января официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что в связи с уничтожением Вооруженными силами России пункта временной дислокации иностранных боевиков в Харькове, среди которых было несколько десятков французов, в МИД вызван посол Франции

17 января сообщалось, что в Харькове Вооруженные силы России нанесли удар по зданию с французскими наемниками, в результате чего ликвидированы более 60 человек.

В МИД Франции опровергли данные о присутствии французских наемников на Украине.

Сообщалось, что Госдума намерена обратиться в Национальное собрание Франции (нижняя палата французского парламента) из-за данных, что российские войска уничтожили французских наемников.

Ранее в Кремле прокомментировали уничтожение французских наемников в Харькове.