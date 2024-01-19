Пакистан проведет заседание из-за роста напряженности с Ираном

Военное руководство и члены правительства Пакистана проведут заседание комитета национальной безопасности из-за роста напряженности с Ираном. Об этом сообщает пакистанский новостной портал Dawn.

По данным портала, заседание возглавит глава правительства Пакистана Анвар уль-Хак Какар. На совещании будет присутствовать, в частности, глава Генштаба ВС страны, а также руководители разведывательных служб, отмечает портал.

Как пишет издание, из-за роста напряженности с Ираном глава пакистанского правительства сократил свое выступление на Давосском форуме в Швейцарии.

19 января генсек ООН Антониу Гутерриш заявил об обеспокоенности недавним обменом ударами между Пакистаном и Ираном и призвал стороны проявлять сдержанность и избегать дальнейшей эскалации.

Ранее в Кремле заявили, что РФ контактирует с Ираном и Пакистаном.