Глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев заявил, что Украина превратилась в наркопритон из-за экспериментов над военными. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По мнению депутата, страна утратила суверенитет и ярко демонстрирует это всему миру.

«Речь идет о проведении экспериментов с применением наркотиков на украинских военнослужащих. <...> Украина стала для Запада удобным полигоном для испытания не только новых видов оружия, включая биологическое, но и лекарств и новых наркотиков, применение которых обкатывают на подопытных кроликах из ВСУ», — пояснил Пискарев.

Он добавил, что здоровье украинцев им больше не принадлежит, но является расходным материалом и инструментом для обеспечения чужих интересов.

До этого издание The Economist писало, что в правительственном реабилитационном центре Украины рассматривают возможность лечения военных наркотиками-психоделиками.

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