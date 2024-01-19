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В США заявили, что НАТО опасается прихода Трампа

Newsweek: в НАТО опасаются выхода США из альянса в случае прихода Трампа

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Sam Wolfe/Reuters

В Организации Североатлантического договора (НАТО) опасаются, что в случае победы Дональд Трамп может вывести США из альянса, если победит на президентских выборах в 2024 году. Об этом в интервью Newsweek сообщил экс-руководитель по политическому планированию НАТО Фабрис Потье.

«Вероятно, среди руководства НАТО есть обеспокоенность, что на этот раз Трамп будет серьезно настроен на выход США из альянса», — сказал Потье.

16 января американская газета Politico писала, что перспектива прихода Трампа в Белый дом тревожит официальные лица в ЕС, в Евросоюзе опасаются нарушения торговли и европейской безопасности.

В этот же день издание Bloomberg опубликовало статью, в которой сказано, что многие союзники США обеспокоены тем, что Дональд Трамп может одержать победу на выборах президента США осенью 2024 года.

10 января сообщалось, что Дональд Трамп в частной беседе с представителями Евросоюза предупреждал, что США не станут помогать ЕС, если на него нападут.

Ранее сообщалось, что кандидат в президенты США хочет вывести страну из НАТО.

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