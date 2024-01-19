Министр обороны ФРГ рассказал, когда Россия нападет на НАТО

Российская армия может напасть на Организацию Североатлантического договора (НАТО) менее чем через 10 лет. Такое мнение выразил министр обороны Германии Борис Писториус, слова которого передает Der Tagesspiegel.

«Мы слышим угрозы из Кремля почти каждый день. Поэтому мы должны принять во внимание, что Владимир Путин однажды может даже напасть на страну НАТО. Наши эксперты ожидают, что это станет возможным в течение пяти-восьми лет», — сказал Писториус.

19 января Писториус отказался увеличивать военную помощь Украине.

15 января издание Bild писало, что министерство обороны Германии разрабатывает план действий на случай нападения Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) после победы над ВСУ.

Глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил о необходимости «уничтожить НАТО», так как альянс стремится развязать третью мировую войну.

Ранее сообщалось, что в Германии обсуждают запрет партии «Альтернативы для Германии».