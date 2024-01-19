Путин готовится принять участие в церемонии заливки бетона на АЭС в Египте

Президент РФ Владимир Путин планирует принять участие в церемонии заливки первого бетона в основание четвертого энергоблока на атомной электростанции (АЭС) «Эд-Дабаа», расположенной в Египте. Об этом в ходе регулярного брифинга сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Он отметил, что данное мероприятие очень важно для Москвы и Каира. По словам представителя главы государства, РФ и Египет продолжают активно сотрудничать в самых разных областях.

«Это наш очень важный партнер, в том числе в этой высокотехнологичной отрасли, столь важной для дальнейшего развития Египта. Россия является безоговорочным лидером атомной индустрии в мировом масштабе. <...> Другим участникам этого рынка сложно выдерживать конкуренцию с нами», — подчеркнул Песков.

В то же время он подтвердил, что Путин готовится принять участие в предстоящей церемонии на египетской АЭС.

«Эд-Дабаа» является первой атомной электростанцией на территории Египта. Ее возведением занимается российская государственная корпорация «Росатом», при этом сам объект расположен в 300 км к северо-западу от Каира.

Ранее РФ и Индия договорились о строительстве энергоблоков АЭС «Куданкулам».