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Медведев заявил о деградации правящих кругов в странах Европы

Медведев на примере Швеции рассказал о деградации европейских правящих кругов

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Екатерина Штукина/РИА «Новости»

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил о деградации правящих кругов в странах Европы, приведя в пример Швецию. Пост с соответствующим содержанием он опубликовал в своем англоязычном аккаунте на платформе X (бывший Twitter).

По словам Медведева, в прошлом шведы жили счастливо и без НАТО. Однако в какой-то момент власти королевства решили вступить в Североатлантический альянс, объяснив это необходимостью защититься «от агрессивных русских».

«А теперь их правительство призывает к войне против России еще до вступления в альянс <...> именно ради вступления. Так, ну не идиоты ли?» — задался вопросом замглавы Совбеза РФ.

8 января министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Булин призвал жителей страны быть готовыми к возможному началу боевых действий. Тогда же главнокомандующий армией королевства Микаэль Бюден назвал ситуацию в регионе очень серьезной.

Позже шведский премьер-министр Ульф Кристерссон заявил, что в данный момент государство не стоит на пороге войны. Тем не менее он подчеркнул, что риск подобного развития событий «значительно возрос».

Ранее в Турции призвали отклонить запрос Швеции на вступление в НАТО.

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