В Кремле прокомментировали решение Аргентины не участвовать в БРИКС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отказ Аргентины участвовать в БРИКС вызывает сожаление, однако это суверенное право Буэнос-Айреса.

Представитель Кремля отметил, что РФ с уважением относится к любому решению аргентинских властей.

«Аргентинцы выбрали себе руководство, и руководство посчитало нецелесообразным для них сейчас принимать участие в этом формате», — сказал Песков.

Он добавил, что Москва будет надеяться на то, что со временем руководство Аргентины может посчитать более выгодным для себя вернуться в БРИКС.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что отказ Аргентины от вступления в БРИКС является ее суверенным решением. При этом глава российского МИД отметил, что оно не является окончательным.

29 декабря Аргентина отказалась от БРИКС за пару дней до вступления.

В тот же день в администрации президента страны Хавьера Милея прокомментировали это решение. Там заявили, что вопрос о необходимости вступления в БРИКС требует тщательного анализа.

18 января Сергей Лавров заявил, что около 30 стран заинтересованы в сближении с БРИКС.

Ранее в Кремле рассказали о работе по интеграции Саудовской Аравии в БРИКС.