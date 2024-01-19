В Кремле прокомментировали решение Аргентины не участвовать в БРИКС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отказ Аргентины участвовать в БРИКС вызывает сожаление, однако это суверенное право Буэнос-Айреса.
Представитель Кремля отметил, что РФ с уважением относится к любому решению аргентинских властей.
«Аргентинцы выбрали себе руководство, и руководство посчитало нецелесообразным для них сейчас принимать участие в этом формате», — сказал Песков.
Он добавил, что Москва будет надеяться на то, что со временем руководство Аргентины может посчитать более выгодным для себя вернуться в БРИКС.
До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что отказ Аргентины от вступления в БРИКС является ее суверенным решением. При этом глава российского МИД отметил, что оно не является окончательным.
29 декабря Аргентина отказалась от БРИКС за пару дней до вступления.
В тот же день в администрации президента страны Хавьера Милея прокомментировали это решение. Там заявили, что вопрос о необходимости вступления в БРИКС требует тщательного анализа.
18 января Сергей Лавров заявил, что около 30 стран заинтересованы в сближении с БРИКС.
Ранее в Кремле рассказали о работе по интеграции Саудовской Аравии в БРИКС.