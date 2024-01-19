Песков рассказал о датах посещения Путиным Северной Кореи и Турции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о планах Владимира Путина посетить с официальным визитом КНДР и Турцию. Он заявил, что пока с точными датами не определились.

«По-прежнему продолжается согласование по дипломатическим каналам. По мере фиксирования дат будем их сообщать», — заключил Песков.

На другом брифинге с журналистами пресс-секретарь обращал внимание, что у Путина есть приглашение посетить Пхеньян с официальным визитом.

До этого председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын поздравил президента России Владимира Путина с наступившим 2024 годом. При этом российский лидер стал единственным главой государства, получившим со стороны лидера КНДР отдельное новогоднее поздравление.

Другие главы государств и партий получили новогодние открытки. В списке значатся председатель КНР Си Цзиньпин и его супруга, генсек ЦК Компартии и президент Вьетнама, президенты Сирии, Монголии, Таджикистана, Туркменистана, Армении, Азербайджана, Индонезии, Белоруссии, Сербии, Алжира, Эфиопии и Индии, лидеры Кубы и Лаоса.

Ранее сообщалось, что США планируют сделать шаги по противодействию оборонному партнерству РФ и КНДР.