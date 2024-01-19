В Кремле прокомментировали протесты в Башкортостане

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что происходящие в последние дни в Башкортостане протесты не являются массовыми, есть отдельные проявления. Об этом он сообщил журналистам на брифинге.

«Я не согласился бы с формулировкой массовые беспорядки и протесты. Там нет массовых беспорядков и протестов. Есть отдельные проявления, которые относятся исключительно к компетенции местных властей и органов правопорядка», — сказал Песков, отвечая на вопрос, следят ли в Кремле за массовыми протестами в Башкирии.

Массовые беспорядки в городе Баймак в Республике Башкортостан начались 17 января у здания суда, где вынесли приговор по делу об экстремизме Фаилю Алсынову. Нескольких участников акций арестовали. Было возбуждено уголовное дело по факту организации и участия в массовых беспорядках и применения насилия в отношении представителя власти.

18 января глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что «группа лиц, часть из которых находится за рубежом», призывают к отделению Башкортостана от России.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали подростков-диверсантов.