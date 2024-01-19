В Кремле заявили, что РФ контактирует с Ираном и Пакистаном

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что уровень напряжения и эскалации на Ближнем Востоке зашкаливает, и это не может не беспокоить. Отвечая на вопрос журналистов, он заявил, что РФ по своим дипломатическим каналам постоянно контактирует с Пакистаном и Ираном.

«Это производные кризиса в Газе. Мы с самого начала высказывали обеспокоенность, что конфликт может получить тенденцию к расширению. К сожалению, некоторые признаки этого наблюдаем», — сказал Песков.

Он отметил, что Москва призывает все стороны, государства региона и соседние страны к сдержанности и дипломатии. По словам Пескова, это единственное, что может помочь встать на путь деэскалации.

16 января Иран нанес удар баллистическими ракетами и беспилотниками по базе группировки «Джейш аль-Адль» в провинции Белуджистан. Это был первый ракетный удар Ирана по территории Пакистана. 18 января Пакистан нанес ответные удары по «антипакистанским группировкам» на территории Ирана.

Генсек ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность обменом ударами между Пакистаном и Ираном и призвал стороны проявлять сдержанность и избегать дальнейшей эскалации.

Ранее США обвинили Иран в подготовке атак хуситов на торговые суда в Красном море.