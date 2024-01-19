Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Кремле заявили, что РФ контактирует с Ираном и Пакистаном

Песков: Россия постоянно контактирует с Ираном и Пакистаном по дипканалам

close
100%
haalvsh/Twitter

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что уровень напряжения и эскалации на Ближнем Востоке зашкаливает, и это не может не беспокоить. Отвечая на вопрос журналистов, он заявил, что РФ по своим дипломатическим каналам постоянно контактирует с Пакистаном и Ираном.

«Это производные кризиса в Газе. Мы с самого начала высказывали обеспокоенность, что конфликт может получить тенденцию к расширению. К сожалению, некоторые признаки этого наблюдаем», — сказал Песков.

Он отметил, что Москва призывает все стороны, государства региона и соседние страны к сдержанности и дипломатии. По словам Пескова, это единственное, что может помочь встать на путь деэскалации.

16 января Иран нанес удар баллистическими ракетами и беспилотниками по базе группировки «Джейш аль-Адль» в провинции Белуджистан. Это был первый ракетный удар Ирана по территории Пакистана. 18 января Пакистан нанес ответные удары по «антипакистанским группировкам» на территории Ирана.

Генсек ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность обменом ударами между Пакистаном и Ираном и призвал стороны проявлять сдержанность и избегать дальнейшей эскалации.

Ранее США обвинили Иран в подготовке атак хуситов на торговые суда в Красном море.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами