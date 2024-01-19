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Кремль объяснил стабильно высокий уровень доверия россиян Путину

Песков: высокий уровень доверия Путину — это одобрение деятельности президента

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Павел Бедняков/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами прокомментировал стабильно высокий показатель доверия главе российского государства Владимиру Путину, который согласно опросам составляет около 80%.

По словам представителя Кремля, высокий уровень доверия президенту, поддержка его российскими людьми на протяжении многих лет, говорят об эффективной деятельности главы государства. Песков отметил, что люди это чувствуют, также об этом говорят и цифры.

«Это говорит о том, что при наличии каких-либо проблем люди чувствуют результаты работы, движения в развитии страны. Накатывают сложности, пандемии, экономические кризисы, санкции, но несмотря на это, благодаря ежедневной, круглосуточной работе удается обеспечивать поступательное развитие страны», — сказал он.

В декабре 2023 года уровень доверия россиян президенту России Владимиру Путину составлял 78,5%. При этом уровень одобрения деятельности президента составлял 75,8%.

Ранее 70% россиян заявили, что Владимиру Путину следует баллотироваться на новый срок.

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