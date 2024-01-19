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Экс-разведчик США извинился перед россиянами от лица американцев за конфликт на Украине

Экс-разведчик США Риттер извинился перед россиянами за конфликт на Украине

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Wikimedia Commons

Отставной офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер принес извинения от американского народа россиянам, которые потеряли близких на специальной военной операции на Украине (СВО). Об этом пишет РИА Новости.

По словам Риттера, Вашингтон тоже сыграл большую роль в развязывании конфликта на Украине. Он пояснил, что американский народ позволил своим властям вредить России.

«Надеюсь, что каждая мать, жена, дочь или сын, которые потеряли своих любимых, простят нас. Пожалуйста, простите нас. Мы поступили неправильно», — заявил Риттер.

Он также извинился перед украинцами, которых «принесли в жертву» из-за конфликта, виной которому США.

До этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам 2023 года заявил, что СВО очистила общество от людей, которым чужда русская культура. По его словам, СВО небывало сплотила российское общество.

Ранее в Крыму заявили, что Запад вынуждает РФ расширить границы проведения СВО.

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Операция на Украине
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