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В Германии объявили «год борьбы» с правой партией АдГ

Сопредседатель СДПГ Клингбайль: в 2024 нужно бороться с правой партией АдГ

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Sebastian Willnow/Global Look Press

Сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) призвал свою партию в 2024 году бороться с влиянием немецкой правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), по его словам, нужно бороться с попытками АдГ «разрушить» Германию. Его слова приводит немецкая газета Der Spiegel.

«Это будет год борьбы. Мы будем бороться за рабочий центр. Мы будем бороться с попытками ультраправых и АдГ разрушить эту страну», — заявил Клингбайль.

Он добавил, что в 2024 году каждый должен «сделать шаг вперед и выложиться по полной».

По словам политика, правительство «должно стать лучше», меньше спорить, больше объяснять и принимать политические решения в интересах среднего рабочего класса в стране. Политики должны «больше бывать в стране» и стремиться к прямым контактам с людьми. Наконец, по мнению Клингбайля, АдГ «должна быть поставлена на место в соответствие с содержанием».

До этого сообщалось, что вопрос о запрете партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) дошел до бундестага.

Ранее немецкий эксперт назвал причину протеста против АдГ в Германии.

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