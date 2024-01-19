В Германии объявили «год борьбы» с правой партией АдГ

Сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) призвал свою партию в 2024 году бороться с влиянием немецкой правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), по его словам, нужно бороться с попытками АдГ «разрушить» Германию. Его слова приводит немецкая газета Der Spiegel.

«Это будет год борьбы. Мы будем бороться за рабочий центр. Мы будем бороться с попытками ультраправых и АдГ разрушить эту страну», — заявил Клингбайль.

Он добавил, что в 2024 году каждый должен «сделать шаг вперед и выложиться по полной».

По словам политика, правительство «должно стать лучше», меньше спорить, больше объяснять и принимать политические решения в интересах среднего рабочего класса в стране. Политики должны «больше бывать в стране» и стремиться к прямым контактам с людьми. Наконец, по мнению Клингбайля, АдГ «должна быть поставлена на место в соответствие с содержанием».

До этого сообщалось, что вопрос о запрете партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) дошел до бундестага.

Ранее немецкий эксперт назвал причину протеста против АдГ в Германии.