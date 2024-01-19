Политолог объяснил, чем для Запада может обернуться конфликт с хуситами

Военный конфликт между Йеменом и США и их союзниками может нанести Западу серьезный экономический урон. Об этом в эфире Tsargrad.tv заявил политический обозреватель Андрей Перла. Он напомнил, что через Красное море проходит около 15% всех мировых грузоперевозок.

По словам эксперта, если движение через Суэцкий канал остановится или существенно ограничится, то на первом этапе случится тяжелый экономический кризис в Египте, которому этот транспортный коридор обеспечивает порядка 40% ВВП.

«А на втором этапе коллапс накрывает весь западный мир. <...> На самом деле богатство англосаксов происходит от морской торговли. И перекрыть важнейший рукав, который позволяет срезать две недели пути для контейнеровозов, которые идут из Азии в Европу, это значит нанести США и их сателлитам огромный, колоссальный экономический ущерб», — подчеркнул Перла.

Вечером 17 января Центр координации морских торговых перевозок (UKMTO) при Военно-морских силах (ВМС) Великобритании сообщил, что корабль под флагом Соединенного Королевства подвергся атаке в 85 морских милях (157 км) от йеменского города Эш-Шихра.

В ночь на 18 января по заявлению представителя военного крыла мятежного движения хуситов «Ансар Аллах» Яхьи Сарии, был нанесен ракетный удар по американскому судну Genco Picardy в Аденском заливе.

19 января хуситы нанесли новый удар по кораблю под американским флагом — ракета попала в судно Chem Ranger в Аденском заливе.

Ранее хуситы объявили о намерении атаковать коммерческие суда в Красном море каждые 12 часов.