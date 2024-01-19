Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Политолог объяснил, чем для Запада может обернуться конфликт с хуситами

Политолог Перла: конфликт с хуситами грозит Западу экономическим уроном

close
100%
Houthi Military Media/Reuters

Военный конфликт между Йеменом и США и их союзниками может нанести Западу серьезный экономический урон. Об этом в эфире Tsargrad.tv заявил политический обозреватель Андрей Перла. Он напомнил, что через Красное море проходит около 15% всех мировых грузоперевозок.

По словам эксперта, если движение через Суэцкий канал остановится или существенно ограничится, то на первом этапе случится тяжелый экономический кризис в Египте, которому этот транспортный коридор обеспечивает порядка 40% ВВП.

«А на втором этапе коллапс накрывает весь западный мир. <...> На самом деле богатство англосаксов происходит от морской торговли. И перекрыть важнейший рукав, который позволяет срезать две недели пути для контейнеровозов, которые идут из Азии в Европу, это значит нанести США и их сателлитам огромный, колоссальный экономический ущерб», — подчеркнул Перла.

Вечером 17 января Центр координации морских торговых перевозок (UKMTO) при Военно-морских силах (ВМС) Великобритании сообщил, что корабль под флагом Соединенного Королевства подвергся атаке в 85 морских милях (157 км) от йеменского города Эш-Шихра.

В ночь на 18 января по заявлению представителя военного крыла мятежного движения хуситов «Ансар Аллах» Яхьи Сарии, был нанесен ракетный удар по американскому судну Genco Picardy в Аденском заливе.

19 января хуситы нанесли новый удар по кораблю под американским флагом — ракета попала в судно Chem Ranger в Аденском заливе.

Ранее хуситы объявили о намерении атаковать коммерческие суда в Красном море каждые 12 часов.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами