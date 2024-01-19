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В США раскрыли, кто может «неожиданно» поддержать Байдена на выборах

Hill: Байден на выборах может получить поддержку от некоторых республиканцев

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Susan Walsh/AP

Действующий президент США Джо Байден в рамках предвыборной кампании может получить поддержку со стороны некоторых республиканцев. Об этом пишет американская газета Hill.

«Заявка на переизбрание президента Байдена, возможно, получает некоторую помощь из неожиданного источника: республиканцев», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что некоторое количество республиканцев и бывших чиновников администрации экс-президента США Дональда Трампа прямо заявляют, что они проголосовали бы за Байдена, а не за бывшего президента Трампа в «матче-реванше на всеобщих выборах», ссылаясь на свою «веру в то, что Трамп представляет угрозу для американской демократии». При этом не уточняется, сколько именно представителей Республиканской партии готовы поддержать Байдена.

По оценке газеты, также ряд сторонников бывшего посла ООН и кандидата в президенты США от Республиканской партии Никки Хейли поддержат Байдена, а не Трампа на всеобщих выборах.

До этого Трамп заявил, что у президента Джо Байдена были хорошие намерения, но в итоге он «разрушил США».

Ранее Трамп заявил, что дружит с президентом РФ Владимиром Путиным.

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