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Стало известно, какой процент россиян доверяет Путину

ФОМ: Путину доверяют 79% россиян

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Гавриил Григоров/РИА Новости

Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 79% россиян. Об этом свидетельствуют результаты опроса Фонда общественного мнения (ФОМ).

Согласно результатам опроса, 81% россиян положительно оценивают деятельность президента на его посту. При этом 12% респондентов выразили недоверие Путину. Еще 9% отрицательно оценивают его деятельность.

ФОМ провел опрос с 12 по 14 января в 104 населенных пунктах в 54 субъектах РФ. В нем приняли участие 1500 респондентов.

22 декабря ФОМ сообщал, что 77% россиян доверяют Путину, 78% положительно оценивают работу президента.

До этого Владимир Путин назвал российский народ единственным источником власти в стране. По его словам, РФ предстоит и дальше совершенствовать демократические институты, механизмы народовластия и местного самоуправления, прямого участия граждан в развитии страны, регионов и муниципалитетов.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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