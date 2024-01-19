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Посол РФ сообщил, что Москва ожидает участия Пашиняна в саммите ЕАЭС

Посол Копыркин: РФ ожидает участия Пашиняна в саммите ЕАЭС в мае в Москве

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Andreea Alexandru/AP

Россия ожидает, что премьер-министр Армении Никол Пашинян примет участие в юбилейном саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС), который состоится в Москве в мае этого года. Об этом заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Ереване Сергей Копыркин.

В этом году Армения председательствует в ЕАЭ, это предполагает обмен делегациями и визитами, отметил он.

«В мае планируется проведение юбилейного саммита Евразийского экономического союза в Москве и, разумеется, российская сторона ожидает участия в нем и лидера страны – председателя, премьер-министра Пашиняна», — сказал Копыркин.

Посол назвал обычным явлением в практике межгосударственных отношений обоюдные визиты на высоком и высшем уровнях. Этот вопрос был, есть и остается в повестке дня, подчеркнул он и добавил, что есть ряд приглашений армянским коллегам со стороны РФ участвовать в планируемых значимых мероприятиях в 2024 году.

В ноябре Пашинян заявил, что Ереван не готовит почву для выхода из ОДКБ, несмотря на решение не ехать на заседание объединения в Минске. В то же время политик признал, что ищет новых партнеров для поставок оружия и боеприпасов, а прежних просит «не обижаться».

Ранее в Госдуме заявили, что Путин не сможет попасть в Армению из-за ратификации Римского статута МУС.

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