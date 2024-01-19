Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Бывший постпред США при ООН раскритиковала Байдена за его политику на Ближнем Востоке

Экс-постпред США при ООН Хейли раскритиковала Байдена за его подход к хуситам

close
100%
Kevin Lamarque/Reuters

Бывший постоянный представитель США при Организации Объединенных Наций и претендент на пост кандидата в президенты от республиканцев Никки Хейли в эфире CNN раскритиковала подход главы Белого дома Джо Байдена к урегулированию ситуации с нападением хуситов на суда в Красном море.

«Все это можно было предотвратить», — сказала она, комментируя атаки правящего на севере Йемена шиитского движения «Ансар Аллах» (хуситы) на суда в Красном море.

При этом Хейли обвинила Иран в эскалации напряженности, заявив, что без Тегерана не было бы ни палестинского движения ХАМАС, ни хуситов, ни «Хезболла».

Кроме того, она упрекнула нынешнего американского лидера за исключение хуситов из списка террористов.

«Это была еще одна вещь, которую ему никогда не следовало делать», — добавила кандидат в президенты США.

До этого бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что у Джо Байдена были хорошие намерения, но в итоге он «разрушил США».

Ранее советник Байдена рассказал, когда США перестанут поставлять оружие Украине.

Все новости на тему:
Удары США по хуситам
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами