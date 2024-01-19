Бывший постпред США при ООН раскритиковала Байдена за его политику на Ближнем Востоке

Бывший постоянный представитель США при Организации Объединенных Наций и претендент на пост кандидата в президенты от республиканцев Никки Хейли в эфире CNN раскритиковала подход главы Белого дома Джо Байдена к урегулированию ситуации с нападением хуситов на суда в Красном море.

«Все это можно было предотвратить», — сказала она, комментируя атаки правящего на севере Йемена шиитского движения «Ансар Аллах» (хуситы) на суда в Красном море.

При этом Хейли обвинила Иран в эскалации напряженности, заявив, что без Тегерана не было бы ни палестинского движения ХАМАС, ни хуситов, ни «Хезболла».

Кроме того, она упрекнула нынешнего американского лидера за исключение хуситов из списка террористов.

«Это была еще одна вещь, которую ему никогда не следовало делать», — добавила кандидат в президенты США.

До этого бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что у Джо Байдена были хорошие намерения, но в итоге он «разрушил США».

Ранее советник Байдена рассказал, когда США перестанут поставлять оружие Украине.