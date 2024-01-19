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Претендент на пост кандидата в президенты США пообещала помиловать Трампа

Претендент на пост кандидата в президенты США Хейли пообещала помиловать Трампа

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Seth Wenig/AP

Бывший постпред США при ООН и претендент на пост кандидата в президенты от Республиканской партии Никки Хейли заявила, что если она станет главой американского государства, то помилует экс-президента Дональда Трампа, если того признают виновным. Телеканалу CNN она заявила следующее: «Последнее, что нам нужно — это 80-летний президент, сидящий в тюрьме».

Хейли добавила, что осуждение Трампа и его тюремный срок только «еще больше разделят страну». Возможность помилования она назвала «исцелением» для страны.

Бизнесмену Трампу предъявлено в общей сложности 91 обвинение в рамках четырех уголовных дел. Он их оценивает как «попытку демократического истеблишмента помешать ему вернуться в Белый дом», будучи республиканцем.

Самые тяжелые статьи грозят бывшему президенту 20 годами лишения свободы. Если наказание будет определяться методом сложения сроков, то тогда наказание может составить несколько столетий — примерно 700 лет тюрьмы.

До этого Трамп заявил, что во время президентского срока его политические соперники и коллеги боялись и уважали, но с президентом России Владимиром Путиным он ладил.

Ранее Трамп сравнил себя с Аль Капоне.

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