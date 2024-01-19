В ООН призывали Иран и Пакистан избегать эскалации

Генсек ООН Антониу Гутерриш обеспокоен недавним обменом ударами между Пакистаном и Ираном и призывает стороны проявлять сдержанность и избегать дальнейшей эскалации. Информацию об этом передает РИА Новости, ссылаясь на комментарий официального представителя генсека Стефана Дюжаррика.

«Генеральный секретарь глубоко обеспокоен недавним обменом военными ударами между Ираном и Пакистаном, которые, как сообщается, привели к потерям с обеих сторон», — говорится в комментарии.

Также он добавил, что обе стороны должны проявлять максимальную сдержанность, а также избегать дальнейшей эскалации напряженности.

Дюжаррик подчеркнул, что все проблемы безопасности между сторонами должны решаться мирными средствами — диалогом и сотрудничеством, в соответствии с принципами суверенитета, территориальной целостности и добрососедских отношений.

До этого МИД Ирана назвал «упреждающим» удар по Пакистану 16 января.

Ранее в МИД России прокомментировали ракетные удары Пакистана и Ирана.