Политолог заявил, что обсуждение мира на Украине не обойдется без России

Директор киевского Института глобальных стратегий Вадим Карасев в интервью израильскому телеканалу Iton TV заявил, что глобальный саммит мира, которого требует Украина, ни к чему не приведет без участия России.

По его словам, по мере того, как реалистичность «глобального саммита мира», о котором говорит президент Украины Владимир Зеленский, будет возрастать, встанет вопрос о результативности такого саммита без участия России в той или иной степени.

По мнению аналитика, из-за отсутствия России низкую результативность показала прошедшая 14 января в Давосе встреча, так как стороны не смогли приблизиться к мирным переговорам. Также специалист заявил, что страны глобального Юга и Швейцария уверены в необходимости участия России в подобных встречах.

«Многие в кулуарах, <...>, говорили о том, что если дальше не будет согласования <...> позиций воюющих сторон, <...> тогда эти встречи просто превращаются <...> в дипломатическую пустышку», — сказал Карасев.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя встречу по Украине в «копенгагенском формате» в Давосе, сказала, что все больше стран понимают, что обсуждение урегулирования конфликта на Украине без России «не имеет смысла».

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.