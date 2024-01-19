В Германии обсуждают запрет партии «Альтернативы для Германии»

Вопрос о запрете партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) дошел до бундестага, пишет РБК.

По данным издания, партии придется отвечать за участие представителей во встрече, где обсуждали выдворение мигрантов в Африку.

Журналисты пишут, что в бундестаге по запросу партий правящей коалиции (социал-демократы, «Союз 90/Зеленые» и свободные демократы) прошли дебаты, на которых обсуждался возможный запрет правой партии АдГ.

Дебаты были инициированы группой из 25 депутатов, у которых есть зарубежные корни. Они требовали процедуру проверки партии для последующего запрета.

До этого вице-канцлер Германии Роберт Хабек заявил, что партия «Альтернатива для Германии» стремится превратить Германию в государство, похожее на Россию, они готовятся к этому «систематически».

Экс-депутат бундестага Вальдемар Гердт прокомментировал прошедшие в ФРГ демонстрации против АдГ.

Ранее кандидат от партии АдГ впервые занял пост главы города в Германии.