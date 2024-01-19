Посол РФ высказался о стратегических интересах России и Армении

Посол России в Ереване Сергей Копыркин заявил, что cтратегические интересы РФ и Армении сходятся. Соответствующее заявление он сделал в интервью РИА Новости.

По словам дипломата, отношения между двумя странами продолжают иметь союзнический характер.

Он указал, что у РФ и Армении сейчас есть очень обширная практическая повестка взаимоотношений, которая затрагивает ключевые аспекты жизнедеятельности двух государств и их граждан. Как отметил Копыркин, это прочная основа и прочный фундамент, который дает запас прочности российско-армянским отношениям.

Также он уверен, что по основным параметрам стратегические интересы России и Армении объективно сходятся, это доказала как более давняя, так и современная история.

«Поэтому, я думаю, что совершенно правильно, что с российской стороны проводится четкая установка на то, что наши отношения, несмотря на все проблемы, на какие-то недопонимания, на попытки внешних игроков внести трещины между нашими отношениями в своих конъюнктурных, геополитических интересах, сохраняют и должны сохранять союзнический, стратегический характер», — добавил посол.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что страны Запада, которые сейчас активно «обхаживают» Армению, хотят дружить с этой республикой против России.

Ранее в НАТО похвалили Армению за «дистанцирование» от России.