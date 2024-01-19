Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Посол РФ высказался о стратегических интересах России и Армении

Посол РФ Копыркин заявил, что cтратегические интересы России и Армении сходятся

close
100%
Пресс-служба Совета Федерации РФ

Посол России в Ереване Сергей Копыркин заявил, что cтратегические интересы РФ и Армении сходятся. Соответствующее заявление он сделал в интервью РИА Новости.

По словам дипломата, отношения между двумя странами продолжают иметь союзнический характер.

Он указал, что у РФ и Армении сейчас есть очень обширная практическая повестка взаимоотношений, которая затрагивает ключевые аспекты жизнедеятельности двух государств и их граждан. Как отметил Копыркин, это прочная основа и прочный фундамент, который дает запас прочности российско-армянским отношениям.

Также он уверен, что по основным параметрам стратегические интересы России и Армении объективно сходятся, это доказала как более давняя, так и современная история.

«Поэтому, я думаю, что совершенно правильно, что с российской стороны проводится четкая установка на то, что наши отношения, несмотря на все проблемы, на какие-то недопонимания, на попытки внешних игроков внести трещины между нашими отношениями в своих конъюнктурных, геополитических интересах, сохраняют и должны сохранять союзнический, стратегический характер», — добавил посол.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что страны Запада, которые сейчас активно «обхаживают» Армению, хотят дружить с этой республикой против России.

Ранее в НАТО похвалили Армению за «дистанцирование» от России.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами