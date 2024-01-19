Президент Венгрии назвала способ закончить конфликт на Украине

Президент Венгрии Каталин Новак заявила, что международное сообщество сумеет добиться урегулирования конфликта на Украине только в том случае, если будет вести диалог с Российской Федерацией. Соответствующее заявление она сделала в интервью американской телекомпании CNBC в ходе Всемирного экономического форума, который проходит в Давосе.

«Поиск пути к миру является главной задачей, но это будет чрезвычайно сложно. Рискну предположить, что невозможно будет достичь мирных переговоров без участия обеих сторон. Думаю, что, не поговорив с Россией и не попытавшись усадить ее за стол переговоров, мы не добьемся успеха», — сказала глава венгерского государства.

Однако, по ее словам, для начала западным странам следует «достичь консенсуса» по этому вопросу между собой и с Киевом. После этого необходимо «обратиться к России через Китай или других или даже напрямую» с предложением о начале переговоров. Президент отметила, что переговоры и прекращение огня могут привести к миру, которого «все хотят».

Новак также указала, что Евросоюз и НАТО «не находятся в состоянии войны» и нужно не допустить эскалации украинского конфликта.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что считает своими противниками тех, кто поддерживает военные действия на Украине.

Ранее премьер Венгрии рассказал о влиянии США на переговоры России и Украины.