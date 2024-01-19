Премьер Италии оценил роль Казахстана в отношениях с Европой

Казахстан стал ключевым партнером Италии, с которым Рим намерен расширять сотрудничество во всех сферах. Об этом в социальных сетях пишет премьер-министр Италии Джорджа Мелони после встречи с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым.

«Визит президента Казахстана подтверждает стратегическое значение наших отношений. Подписание важных протоколов и соглашений в разных стратегических секторах свидетельствует о желании укреплять наше партнерство и сотрудничество с Казахстаном и с Центральной Азией в целом», — пишет Мелони.

Переговоры Токаева и Мелони прошли в итальянской столице, куда Токаев прибыл в четверг, 18 января. В ходе переговоров в МИД Италии были подписаны 16 меморандумов о намерениях, 12 из которых — коммерческого характера в области финансов, инвестиций и возобновляемой энергетики.

До этого президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал о попытках навязать Казахстану модель двоевластия.

Ранее Путин обсудил с лидерами Казахстана и Узбекистана партнерство в газовой сфере.