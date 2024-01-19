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Суд штата Вашингтон отказался исключать Трампа из праймериз

Суд штата Вашингтон отказался исключать Дональда Трампа из праймериз

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Carolyn Kaster/AP

Суд штата Вашингтон отказался исключить бывшего президента США Дональда Трампа из процедуры по определению кандидата от республиканцев на предстоящих выборах. Об этом заявил представитель предвыборного штаба Трампа Стивен Чунг, передает РИА Новости.

«Решение Вашингтона отражает аналогичные решения более десятка федеральных судов, а также судов штатов Мичиган, Миннесота и Орегон», — говорится в заявлении.

До этого сообщалось, что, по мнению Трампа, Верховный суд США отменит решения штатов Мэн и Колорадо об отстранении его от местных праймериз.

В предвыборном штабе Трампа назвали отстранения бывшего главы государства от праймериз попытками вмешательства в выборы и нападением на демократию.

В Айове 15 января стартовал важный этап президентской гонки в США — кокусы. Партийные собрания станут прологом к определению кандидатов на пост главы государства от Республиканской и Демократической партий. После них состоятся первые праймериз в Нью-Гэмпшире. Зачем нужны кокусы, чем они отличаются от праймериз и от чего зависит итог выборов — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп заявил, что Соединенными Штатами управляют дураки.

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