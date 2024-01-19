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Конгресс утвердил отсрочку шатдауна правительства США

Конгресс США утвердил проект продления финансирования ведомств страны до марта

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J. Scott Applewhite/AP

Конгресс Соединенных Штатов утвердил проект продления финансирования ведомств страны до марта 2024 года — таким образом, США вновь избегают шатдауна. Об этом сообщает ТАСС.

Проект предусматривает продление финансирования одних ведомств федерального правительства США страны до 1 марта, и еще нескольких — до 8 марта. В палате представителей в поддержку инициативы высказались 314 законодателей, против выступили 108 конгрессменов.

Термином «шатдаун» в США называют вынужденное прекращение работы правительственных учреждений, которые столкнулись с недостатком финансирования. В такой ситуации государственные служащие, выполняющие критически важные для страны задачи, вынуждены работать без заработной платы.

До этого сенат Соединенных Штатов принял резолюцию о предотвращении шатдауна правительства до марта 2024 года.

Для предотвращения шатдауна резолюция должна быть направлена на подпись президенту США Джо Байдену до 19 января.

Ранее Белый дом заявил о необходимости готовиться к шатдауну.

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