Палата представителей США приняла резолюцию по предотвращению шатдауна правительства

Палата представителей конгресса США приняла временную резолюцию по предотвращению остановки работы правительства страны (шатдауна). Об этом сообщает РИА Новости.

Инициатива набрала достаточно голосов конгрессменов для принятия. Резолюция предполагает продление финансирования одних структур федерального правительства Соединенных Штатов до 1 марта, а других — до 8 марта. Документ направлен на подпись президенту страны Джо Байдену.

До этого сенат США также поддержал резолюцию о предотвращении шатдауна американского правительства.

В ноябре спикер палаты представителей США Майк Джонсон представил законопроект о временном финансировании федерального правительства, предусматривающий два этапа. Часть ведомств предполагается профинансировать до 19 января 2024 года, другую — до 2 февраля. Выделение средств Украине (как и Израилю) документом не предусмотрено. Законопроект столкнулся с критикой (даже среди самих республиканцев), поэтому очередной шатдаун в США кажется все более реальным.

Ранее Байдена обвинили в нарушении конституции США.