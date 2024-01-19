Россия надеется, что Молдавия согласится провести в стране выборы президента РФ

Посольство России в Молдавии надеется, что молдавские власти согласятся организовать на своей территории участки для голосования российских соотечественников на выборах президента РФ. Сообщение опубликована в Telegram-канале посольства.

В публикации говорится, что с запросом о намерении провести на территории Молдавии выборы российского президента для постоянно проживающих в этой стране россиян посольство РФ обратилось к молдавской стороне еще в ноябре прошлого года. Дипломаты подчеркнули, что это стандартная процедура, которая применяется как посольством РФ в Кишиневе, так и молдавским посольством в Москве при организации голосования за рубежом.

В дипмиссии отметили, что надеются на скорейший положительный ответ на запрос.

«Со своей стороны предпримем все усилия по предоставлению такой возможности для максимального числа российских граждан», - подчеркивается в сообщении.

Президентские выборы в России должны состояться 17 марта 2024 года и продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На них дистанционное электронное голосование вместе с традиционным форматом планируют провести 29 регионов.

До этого ЦИК отказался приглашать наблюдателей из недружественных стран на выборы.

Ранее Путин заявил, что любые попытки вмешательства в выборы будут пресекаться.