На Украине ожидают новую помощь от США «в любой день»

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ждет от США одобрения новой помощи Киеву «в любой день». Об этом министр сказал агентству Bloomberg в Давосе.

«Мы получили заверения, что помощь в пути... это может произойти в любой день», — сказал он агентству.

Министр добавил, что решающим станет момент, когда законодатели договорятся по границе, но никто не может сказать, когда это произойдет.

Кроме этого, Кулеба назвал хорошим показателем тот факт, что американский конгресс рассматривает одобрение помощи Киеву одновременно с вопросом по решению проблем на южной границе США.

17 января координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США на данном этапе не прорабатывают и не планируют выделять новые пакеты военной помощи Украине.

Ранее в сенате США заявили об изменении ситуации на Украине.