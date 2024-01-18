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Байден сфотографировался с конгрессвумен, которая находилась в другом штате

Байден сказал, что сфотографировался с женщиной, которая была в другом штате

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Evelyn Hockstein/Reuters

Президент США Джо Байден сказал, что сфотографировался на мероприятии с женщиной, которая в тот момент находилась в другом штате. О произошедшем на мероприятии в штате Северная Каролина пишет РИА Новости.

«Хочу упомянуть конгрессвумен Дебору Росс. Где Дебора? Я с ней только что сфотографировался, наверное, поэтому она ушла», — американский лидер.

Сразу после этого Байден уточнил, что Дебора Росс не смогла прийти, так как находится в Вашингтоне.

«Это не правда. Я перепутал», — пояснил президент.

Преклонный возраст американского лидера (80 лет) стал поводом для многочисленных заявлений о его неспособности управлять государством. Наличие таких сомнений подтверждают опросы американского населения.

До этого политолог объяснил, почему у Байдена нет шансов на второй президентский срок.

Ранее рейтинг Байдена упал до минимума за время его президентства.

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