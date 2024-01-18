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Кличко потребовал от Германии новой помощи Украине

Мэр Киева Кличко потребовал от ФРГ новой помощи из-за положения ВСУ на фронте

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Christian Liewig/ABACAPRESS.COM/Reuters

Мэр Киева Виталий Кличко потребовал от Германии новой помощи из-за критического положения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте. Соответствующее заявление он сделал в интервью немецкой газете Bild.

По словам чиновника, уже несколько месяцев на Украине ощущается «безумная, огромная нехватка боеприпасов».

«Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы послать сигнал Германии: мы защищаем нашу страну, но мы также защищаем весь Европейский союз», — сказал он.

Кличко также выразил сожаление из-за решения ФРГ отклонить поставку Киеву крылатых ракет Taurus.

17 января германский бундестаг большинством голосов проголосовал против резолюции о поставке дальнобойных авиационных крылатых ракет Taurus Киеву, которая была подготовлена фракцией Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС).

До этого глава немецкой оппозиционной партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц призвал канцлера ФРГ Олафа Шольца прекратить промедление и передать дальнобойные ракеты Taurus Украине.

Ранее Байден заявил, что поддержка Украины не прекратится.

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