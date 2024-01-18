Сенат США принял резолюцию о предотвращении шатдауна правительства до марта 2024 года. Об этом пишет ТАСС.

Резолюция предусматривает продление финансирования части структур федерального правительства страны до 1 марта, а другой части — до 8 марта. Для предотвращения шатдауна резолюция должна быть направлена на подпись президенту США Джо Байдену до 19 января.

8 января конгресс США согласовал бюджет для предотвращения шатдауна правительства.

Термином «шатдаун» в США называют вынужденное прекращение работы правительственных учреждений, которые столкнулись с недостатком финансирования. В такой ситуации государственные служащие, выполняющие критически важные для страны задачи, вынуждены работать без заработной платы. Остальные чиновники, в свою очередь, отправляются в неоплачиваемый отпуск.

5 января глава административно-бюджетного управления американской администрации Шаланда Янг призналась, что ее «пугает» перспектива согласования расходов правительства уже после назначенного на 20 января дедлайна.

Ранее Белый дом заявил о необходимости готовиться к шатдауну.